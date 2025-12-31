Iğdır'daki kaçak alkollü içki operasyonunda 4 kişi yakalandı

Iğdır'da yılbaşı öncesi düzenlenen kaçak içki operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte-kaçak alkollü içki satışının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda polis ekiplerince 29 iş yeri ve 6 evde yapılan kontrollerde 2 iş yeri ile 2 evde kaçak alkol satıldığını tespit etti.

Operasyonda ev ve iş yerlerinde kaçak alkol satışı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramada 13 şişe kaçak içki ele geçirilirken, kaçak alkol satışı yapan 4 kişiye cezai işlem uygulandı.