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Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 1442 gram madde ele geçirildi, 6 şüpheli tutuklandı

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Iğdır'da batı illerine otobüsle uyuşturucu gönderdikleri belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı, operasyonda 1442 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, batı illerine otobüsle uyuşturucu madde gönderdiklerini belirledikleri şüphelileri takibe aldı.

Bu kapsamda 1'i İran uyruklu 8 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Narkotik madde arama köpeği Uzi'nin desteğiyle yapılan aramada, İran uyruklu şüphelinin valizinde 850, diğer şüphelilerde ise 592 gram olmak üzere 1442 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu zanlı ile M.T, B.C.O, O.U, H.Ç. ve A.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA
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