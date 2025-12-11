Haberler

Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu madde ticareti yapan 8 şüpheliden 7'si gözaltına alındı. Operasyon sırasında çeşitli uyuşturucu maddeler ve bir pompalı tüfek şarjörü ele geçirildi.

Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüphelilerden 7'si gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanma aparatları, 1 pompalı tüfek şarjörü ve 29 fişek ele geçirildi.

Ekiplerin 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
