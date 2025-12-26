Haberler

Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Jandarma, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile mücadele kapsamında Tuzluca ilçesinde adreslere operasyon gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile mücadele kapsamında Tuzluca ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklanırken, 1'i hakkında adli kontrol şartı uygulandı.

