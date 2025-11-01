Haberler

Iğdır'da Uyuşturucu Kaçakçılığı: Makatında 140 Gram Metamfetamin Bulundu

Iğdır'da polisin gözaltına aldığı yabancı uyruklu kişinin hastanede yapılan muayenesinde makatında 140 gram uyuşturucu madde bulundu. Şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yurt dışından Türkiye'ye vücutlarında uyuşturucu sokanlara yönelik yaptığı çalışmada gözaltına alınan yabancı uyruklu kişi hastaneye götürüldü. Radyolojik görüntüleme ile yapılan iç beden muayenesinde, şüphelinin makatında 4 parça yabancı cisim tespit edildi. Operasyonla çıkarılan 4 parça pakette toplam 140 gram metamfetamin olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

