Iğdır'da Türk Gençlik Şöleni'nde Ali Kınık Konseri

Iğdır'da Türk Gençlik Şöleni'nde Ali Kınık Konseri
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Iğdır'da düzenlenen 'Türk Gençlik Şöleni'nde ünlü sanatçı Ali Kınık sahne aldı. Konsere birçok siyasi ve yerel yönetim temsilcisi katılırken, katılımcılar eğlenceli anlar yaşadı.

Iğdır'da düzenlenen "Türk Gençlik Şöleni"nde Ali Kınık konser verdi.

Ülkü Ocakları Iğdır İl Başkanlığınca Zübeyde Hanım Bulvarı'nda düzenlenen konsere, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, MHP MYK Üyesi Özer Karakayacı, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Nebioğlu, MHP Iğdır İl Başkanı Hüseyin Ateş, Ülkü Ocakları Iğdır İl Başkanı Alparslan Çelikten, belediye başkanları, Kars, Erzurum ve Ardahan ülkü ocakları başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Konserde, Ali Kınık ile Ahmet Öngel ve Efe Efeoğlu da sahne aldı.

Sanatçıların seslendirdiği şarkılara eşlik eden kalabalık, eğlenceli anlar yaşadı.

Sanatçılara Nebioğlu ve Çelikten tarafından plaket verildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
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