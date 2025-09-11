Iğdır'da Telli Turna Popülasyonu ve Yaşam Alanları Araştırılacak

Iğdır'da yakın zamanda dişi ve erkek birey olarak görülmeye başlanan telli turnaların popülasyonu ve yaşam alanları araştırılacak.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) oluşturulan listede "düşük riskli" grupta olan ve Doğu Anadolu'da yaşamını sürdüren telli turna (Anthropoides virgo), son yıllarda Iğdır'da görülmeye başlandı.

Anadolu'nun en kadim kuş türleri arasında yer alan ve türkülere konu olan telli turna, kuş bilimcilerin kentte yaptığı çalışmada farklı sulak alanlarda kayıt altına alındı.

Dişi ve erkek bireylerden oluşan turnalar, insan baskısından uzak, yerleşim yerlerinin olmadığı bozkırlardaki sulak alanlarda tespit edildi.

Tuzluca ilçesine bağlı Uğruca ve Demirsıkan gölleri ile Kandilli Sulak Alanı'nda kayıt altına alınan turnaların popülasyonu ve yaşam alanları, Iğdır Üniversitesi Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezince (KUŞMER) araştırılacak.

"4 bireylik turna türünü tespit ettik"

KUŞMER Müdürü Dr. Emrah Çelik, AA muhabirine, turnaların son derece önemli, korunması gereken türlerden olduğunu söyledi.

Yaptıkları çalışmalarda bu türü görmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Çelik, "4 bireylik turna türünü tespit ettik, bunların ikisi dişi, ikisi erkek. Çalışmalarımızı bu alanda yoğunlaştıracağız çünkü dişi ve erkek bireylerin görülmesi, alanın muhtemel bir üreme alanı olduğunu gösterebilir." dedi.

Çelik, Anadolu türü olan turnaların görülmesini önemsediklerini belirterek, "Baktığımız zaman özellikle Doğu Anadolu Bölgesi, bu tür için önemli. Bu tür bozkır, savan dediğimiz alanlarda daha çok görülüyor. Yerleşim yerlerinin, insan baskısının az olduğu kesimlerde daha çok görülüyor. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki özellikle sulak alanlar, bu tür için son derece önemli." diye konuştu.

Turnanın Anadolu kültüründe de büyük yere sahip olduğuna işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"Turna, birçok türküye, şarkıya konu olmuş bir kuş. IUCN'ye baktığımız zaman Avrupa popülasyonu azalırken, Türkiye popülasyonu artış durumunda. Bu artışın bizim için bir önemi var, türün burada daha rahat alanlar bulduğunu söyleyebiliriz. Daha sonraki çalışmalarımızda tekrar aynı alana gidip turnanın bu alanı kullanıp kullanmadığına bakacağız. Dişi ve erkek bireylerin görülmesi, türün bu alanı bir üreme alanı olarak kullanmasını işaret ediyor olabilir."