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Iğdır'da Tarihi Eser Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 231 adet altın sikke ve birçok diğer suç unsuru ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.