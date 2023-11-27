Iğdır'da Tarihi Eser Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 231 adet altın sikke ve birçok diğer suç unsuru ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
- Iğdır'da tarihi eser operasyonu: çok sayıda altın ele geçirildi
IĞDIR - Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Iğdır genelinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İl genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 231 adet Altın Sikke,1 adet pürmüz düzeneği,1 adet altın eritme kabı,1 adet el dedektörü,1adet mihenk taşı,1 adet hassas terazi,4 adet 20ml altın ayar suyu,1. 381 gram nitrik asit,1.044 gram beyaz renkli toz,1 adet Ruhsatsız Tabanca,2 adet şarjör,30 adet 9 MM fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.