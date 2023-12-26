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Iğdır'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı

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Iğdır'da gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Halfeli beldesi ile merkeze bağlı Taşlıca köyünde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 1 kalaşnikof, 1 mavzer, 2 tabanca, 1 av tüfeği ile bu silahlara ait 365 fişek ele geçirildi. Silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Iğdır'daki silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Halfeli beldesi ile merkeze bağlı Taşlıca köyünde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 kalaşnikof, 1 mavzer, 2 tabanca, 1 av tüfeği ile bu silahlara ait 365 fişek ele geçirildi.

Silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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