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Iğdır'da sıcaktan bunalanlar Üçkaya Vadisi'nde serinliyor

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Iğdır'da hava sıcaklığının artmasıyla birlikte vatandaşlar Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyündeki derelere akın ediyor. Gençler serinlemek için derelere girerken, kilden çamur maskesi de yapıyorlar. Tatilini bölgede geçirenler ise doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor.

Iğdır'da yoğun sıcaktan bunalanlar, Tuzluca ilçesinde bulunan Üçkaya Vadisi'ndeki derelerde serinliyor.

Son günlerde hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu kentte vatandaşlar merkeze 50 kilometre uzaklıktaki Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyüne gelerek derelerde serinleme imkanı buluyor.

Üçkaya Vadisi'ndeki derelere giren gençler, burada bulunan ve şifa kaynağı olduğuna inandıkları kilden çamur maskesi de yapıyor.

Tatilini bölgede geçirenlerden Settarcan Kıtay, AA muhabirine İstanbul'dan Iğdır'a geldiğini belirterek, "Köye geldik, burası gerçekten müthiş bir doğa ve bir cennet. Şimdide serinlemek için çaya geldik. Buradaki derelerde hem serinliyoruz hem de derenin kenarında vücudumuza çok faydalı kil maskesini yüzümüze sürüyoruz. Burada doğal güzellikle beraber çok mutlu olabiliyorsunuz, herkesi köyümüze bekliyoruz." diye konuştu.

Anarcan Kıtay da Üçkaya köyünün doğal güzelliklerine vurgu yaparak, "Biz de sıcak havaların yoğun yaşandığı bugünlerde şehirden kaçarak köyümüze gelerek yüzme fırsatı buluyoruz. Iğdır yeşilliği az olan iller arasında olmasına rağmen köyümüz çok yeşil bir yer. Burası Karadeniz'i andırıyor. Herkesin buraya gelmesini, burayı görmesini ve bu güzellikleri keşfetmesini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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