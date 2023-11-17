Iğdır'da 'Saygı Nöbetçileri'ni canlandıran öğrenciler, Anıtkabir'de (2)

BAKAN GÜLER'E ZİYARET

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Güler'in Iğdır'dan gelen öğrencileri bakanlıkta ağırladığı belirtilerek, "Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Cennetabat köyündeki Şehit Havacı Er Nurettin Manaz İlkokulu'nda okuyan beş öğrencimiz, yayınladıkları video sonrası Bakan Yaşar Güler tarafından Ankara'ya davet edilmişti. Dün öğretmenleri ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret eden öğrencilerimiz Devran Çatma, Hamza Çatma, Şervan Yıldırım, Şah Ali Medet Gül Ali ve Hüseyin Sevgül bugün de Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ziyaret etti. Bakan Yaşar Güler, evlatlarımızla sohbet ederek onlara hediyeler verdi" denildi.