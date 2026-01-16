Şarampole yuvarlanan otomobilde can pazarı

IĞDIR-Doğubayazıt kara yolunda şarampole yuvarlanan otomobilde 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan iki kişiyi çıkarmak için ekipler uzun süre uğraştı.

Kaza, akşam saatlerinde Iğdır-Doğubayazıt karayolunda meydana geldi. Muhammed Ali Güneş'in kullandığı 76 AU 261 plakalı otomobil, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevkedildi. Araç içinde sıkışan sürücü ve yanındaki yolcuyu çıkarmak için ekipler seferber oldu. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu 2 yaralı bulundukları yerden çıkarılarak Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Özkan AYDIN/IĞDIR,