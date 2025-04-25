Iğdır'da Sahte İçki Operasyonu: 2 İş Yeri Sahibi Gözaltında
Iğdır'da sahte içki ürettiği tespit edilen 2 iş yeri sahibi, yapılan denetimler sonucu gözaltına alındı. Emniyet güçleri, bölgedeki 15 iş yerini denetleyerek sahte içki ve kaçak alkol ele geçirdi.
Iğdır'da sahte içki satan 2 iş yeri sahibi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte ve kaçak içki satanlara yönelik 15 iş yerini denetledi.
Yapılan denetimlerde 2 iş yerinde 22 şişe sahte ve 13 şişe yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen alkollü içecek ele geçirildi.
Söz konusu 2 işletmenin sahipleri gözaltına alındı.???????
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel