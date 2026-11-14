Iğdır'da polisler bankacılık dolandırıcılığına karşı cadde ve sokaklara afiş astı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Iğdır'da polisler, dolandırıcılığa karşı cadde ve sokaklara afiş asıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal dünyadaki risk ve tehditler ile bankacılıkta yapılan dolandırıcılıklara karşı çalışma yürütüyor.

Vatandaşları bilgilendirmek adına çeşitli çalışmalar yapan polisler, banka, döviz büroları, noterler ve kuyumcuların yanı sıra işlek cadde ve sokaklara da çeşitli afişler asıyor.

Asılan afişlerle sanal dünyadaki risk ve tehditler, mobil bankacılık kullanımında dikkat edilmesi gerekenler, güçlü şifre kullanımı, nitelikli dolandırıcılık, siber güvenlik ile banka ve kredi kartlarının güvenli kullanımı hakkında bilgilendirmeler yapılıyor.

Kaynak: AA