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Özel gereksinimli çocuklar ilk kez havuzla buluştu

Özel gereksinimli çocuklar ilk kez havuzla buluştu
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Iğdır'da özel gereksinimli çocuklar, Valilik ve dernek iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte ilk kez yüzme havuzuyla tanıştı. Antrenörler eşliğinde yüzen çocuklar keyifli anlar yaşadı.

IĞDIR'da özel gereksinimli çocuklar havuzla tanıştı. Antrenörler nezaretinde havuzda yüzen çocuklar, eğlenceli anlar yaşadı.

Iğdır Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İnci Taneleri Derneği iş birliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında özel gereksinimli çocuklar ilk kez yüzme havuzunun heyecanı yaşadı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yerleşkesindeki yarı olimpik yüzme havuzuna getirilen özel gereksinimli bireylere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Daha sonra havlu ve bone dağıtılan çocuklar, antrenörler eşliğinde havuza girerek yüzdü. Gençlik ve Spor İl Müdürü Recai Şahin, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata daha aktif katılmaları ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Iğdır Valiliğimiz ve İnci Taneleri Derneğimiz ile birlikte özel gereksinimli çocuklarımız için bir çalışma başlattık. İlk etapta 15 çocuğumuz, antrenörlerimiz eşliğinde yüzme eğitimlerine katıldı. Amacımız çocuklarımızın kişisel gelişimlerine katkı sunmak. Yüzmenin yanı sıra ilerleyen süreçte jimnastik ve judo gibi branşları da programa dahil etmeyi planlıyoruz. Haftada üç gün düzenlenecek etkinliklerle hem çocuklarımızın hem de ailelerinin sosyal ve psikolojik olarak rahatlamalarını hedefliyoruz" dedi. Etkinliğe katılan Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar'ın eşi Didem Taşolar, özel gereksinimle çocuklarla yakından ilgilendi, aileleriyle sohbet etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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