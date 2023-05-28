Iğdır'da Otomobil ile Motosikletin Çarpışması Sonucu 3 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı

Iğdır'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Süphan Öner yönetimindeki 48 RR 480 plakalı motosiklet ile Eyüp Eman idaresindeki 76 AF 228 plakalı otomobil, Asri Mezarlık önünde çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Öner ile otomobildeki Latife Eman ve bir bebek olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Eyüp ve Aysel Eman ise ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.