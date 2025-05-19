Iğdır'da Öğrenci Yurdunda Yangın Çıktı

Iğdır'da Öğrenci Yurdunda Yangın Çıktı
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Iğdır'da Süreyya Sülün Kız Öğrenci Yurdu'nun çatı katında kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı. Öğrenciler tahliye edilirken, itfaiye yangına müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı. Olayda ölü veya yaralı bulunmuyor.

Iğdır'da bir öğrenci yurdunun çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Süreyya Sülün Kız Öğrenci Yurdu'nun çatı katında kaynak yapıldığı esnada çatı malzemesi alev aldı.

Kısa sürede yayılan alevler çatıda yangına neden oldu.

Yurttaki öğrenciler tahliye edilip itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarıyla da (TOMA) müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Iğdır Valisi Ercan Turan da yurda gelerek, konuyla ilgili bilgi aldı.

Ölü ya da yaralının olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
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