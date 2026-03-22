Haberler

Iğdır'da Nevruz geleneği: Nişanlı kızlara 'honca' gönderildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da Nevruz Bayramı kutlamaları çerçevesinde nişanlı ve yeni evlenen kızlara hazırlanan 'honca' geleneği bu yıl da yaşatıldı. Damat Muhammet Ayyıldız, nişanlısı Özlem Nefis'e honca götürerek geleneksel etkinliği sürdürdü.

NEVRUZ Bayramı kutlamaları kapsamında Iğdır'da nişanlı ve yeni evlenen kızlara gönderilen 'honca' geleneği bu yıl da yaşatıldı. Damat tarafının hazırladığı ve çeşitli hediyelerle süslenen tepsiler, kız evlerine götürüldü.

Iğdır'da bu yıl Muhammet Ayyıldız, nişanlısı Özlem Nefis'e honca götürdü. Ailesiyle birlikte kız evine gelen Ayyıldız, kapıda çiçek takdim etti. Damadın yakınlarının Özlem Nefis'e bilezik taktığı etkinlikte misafirlere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Müzisyen Hüseyin Baydar ve arkadaşlarının çaldığı Semeni oyunu eşliğinde çift ve yakınları doyasıya eğlendi.

Damat Muhammet Ayyıldız, "Nevruz Bayramı geleneği çerçevesinde nişanlıma honca getirdik. Herkesin Nevruz Bayramı kutlu olsunö derken, Özlem Nefis de teşekkür ederek bayram coşkusunu paylaştı.

Iğdır'da Nevruz'un önemli bir parçası olan honca geleneğinde tepsi içerisinde yeni kıyafetler, takılar, ayna, şamdan, tatlılar ve 'yeddi levin' olarak bilinen yedi çeşit çerez yer alıyor. Gelenek, hem baharın gelişini hem de birlik ve dayanışmayı simgeliyor.

Kentte sürdürülen gelenek kapsamında; çerez, tatlı, kıyafet ve sembolik hediyelerden oluşan honcalar, aileler arasındaki bağları güçlendiriyor. Hazırlanan tepsiler, akraba ve yakınların katılımıyla kız evine götürülerek Nevruz coşkusu paylaşılıyor.

Haber-Kamera: Özkan AYDIN/IĞDIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

