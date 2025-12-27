Iğdır'a mevsimin ilk karı düştü
Iğdır'da akşam saatlerinde başlayan mevsimin ilk kar yağışı, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Şehir merkezi beyaz örtüyle kaplanırken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi buldu. Yollarda oluşan buzlanma ulaşımı aksattı.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel