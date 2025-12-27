Haberler

Iğdır'a mevsimin ilk karı düştü

Iğdır'a mevsimin ilk karı düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da akşam saatlerinde başlayan mevsimin ilk kar yağışı, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Şehir merkezi beyaz örtüyle kaplanırken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi buldu. Yollarda oluşan buzlanma ulaşımı aksattı.

Iğdır'da akşam saatlerinde başlayan mevsimin ilk kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Yoğun kar yağışı ve tipi, kent merkezi ile yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi.

Karın etkisiyle şehir merkezi kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

Yüksek kesimlerde etkisini arttıran kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi buldu.

Yollarda oluşan buzlanma ise ulaşımı aksattı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak

Bu sefer vatandaşın istediği olmadı! Yeni yılla birlikte zam geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rumeysa Cebeci'nin spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç

Spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Erkek arkadaşıyla eve gelen kadın, korkunç manzarayla karşılaştı
22 yıllık küslük bitti! Tatlıses ve Asena, İbo Show'da bir araya geldi

22 yıllık küslük bitti! İbo Show'da bir araya geldiler
Aylar sonra itiraf etti: Transferim Fenerbahçe yüzünden olmadı

Aylar sonra itiraf etti: Transferim Fenerbahçe yüzünden olmadı
Ela Rumeysa Cebeci'nin spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç

Spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç
Eski eşinin sokakta boğazını kesen cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi

Boğaz kestiği görüntüler izletildi! Caninin verdiği tepkiye bakın
Beşiktaş'a 241 gole katkı yapan golcü

Süper Lig devine tam 241 gole katkı yapan yıldız golcü