Iğdır'da Kültürel Miras: Halk Oyunları Şöleni

Iğdır'da, geçmişten bugüne oynanan halk oyunlarını izleyen vatandaşlar keyifli vakit geçirdi.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu İl Temsilciliğince sürdürülen "Kültür Mirasının Ritmi" adlı program, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Etkinlikte, çocuklar ve yetişkinlerce Iğdır'a özgü halk oyunları sahnelendi, yöresel müzikler eşliğinde sahne alan ekipler, izleyicilere coşkulu anlar yaşattı.

Kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen etkinlikte, bölgede geçmişte oynanan ve kaybolmaya yüz tutmuş oyunlar da oynandı.

Program sonunda, halk oyunlarına emek veren ve kültürün yaşatılmasına katkı sunan isimlere Vali Ercan Turan tarafından teşekkür belgesi verildi.