Iğdır'da Kaybolan Alzheimer Hastası İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Iğdır'da Kaybolan Alzheimer Hastası İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Güncelleme:
Iğdır'da 10 Ekim'den bu yana kayıp olan Alzheimer hastası İslam Temeş'in bulunması için kapsamlı arama çalışmaları sürüyor. Iğdır Üniversitesi'nin de destek verdiği aramalara AFAD, jandarma ve gönüllüler katılıyor.

IĞDIR'da 10 Ekim'den bu yana kayıp olan Azheimer hastası İslam Temeş'i (80) arama çalışmaları sürüyor. Küllük köyündeki aramalara Iğdır Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı akademisyen ve öğrencileri de katıldı.

Küllük köyünde yaşayan eski muhtar İsmail Temeş, 10 Ekim'de saat 14.00 sıralarında ayrıldığı evine bir daha dönmedi. Alzheimer hastası Temeş'in yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, JAK, UMKE, jandarma komando ve güvenlik korucuları sevk edildi. 2 ayrı dron ile iz takip köpeğinin de kullanıldığı aramalarda ekipler, bugüne kadar 52 kilometrekarelik alanda çalışma yaptı. Sazlıkların yanı sıra ot yığınlarının da arandığı bölgede, Temeş'in izine henüz rastlanmadı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, UMKE ekipleri, güvenlik korucuları ve gönüllülerin katılımıyla yürütülen çalışmalarda, iz takip köpekleri ve dron desteğiyle karadan ve havadan detaylı aramalar gerçekleştiriliyor. Ancak şu ana kadar herhangi bir iz veya bulguya rastlanmadı.

Küllük köyü ve çevresinde İslam Temeş'i arama çalışmalarına Iğdır Üniversitesi de destek verdi. Rektör Prof. Dr. Ekrem Gürel'in talimatıyla Iğdır Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı akademisyenleri ve öğrencileri de arama çalışmalarına aktif olarak katıldı. Öğrenciler, saha ekipleriyle birlikte sulama kanalları, mısır tarlaları, bahçe, ağaçlık ve sazlık alanlarda detaylı tarama çalışmaları yaptı. Ayrıca, arama alanlarının belirlenmesi ve ekiplerin yönlendirilmesinde dron destekli görüntüleme çalışmaları da yapıldı.

