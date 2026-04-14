Iğdır'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 21 gözaltı

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Iğdır'ın Karakuyu köyünde 2 kişinin ölümü, 6 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kavgayla ilgili gözaltına alınan 21 kişiden 9'u tutuklandı. Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan 21 kişiden 6'sı, ifadelerinin ardından salıverildi. 15 şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı