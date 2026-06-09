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Aras Nehri'nin debisi karların erimesiyle yükseldi

Aras Nehri'nin debisi karların erimesiyle yükseldi
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Iğdır'da havaların ısınmasıyla yüksek kesimlerdeki karlar eridi, Aras Nehri'nin debisi yükseldi. Gaziler ve Çıyrıklı köyleri mevkisinde taşkınlar meydana geldi, su altında kalan bölgeler dronla görüntülendi.

Iğdır'da havaların ısınmasının ardından karların erimesiyle Aras Nehri'nin debisi yükseldi.

Kentte son günlerde etkili olan sıcak hava dolayısıyla yüksek kesimlerdeki karlar erimeye başladı.

Aras Nehri'nin su seviyesi de karların erimesiyle yükselmeye başladı.

Gaziler, Yukarı ve Aşağı Çıyrıklı köyleri mevkisindeki bazı noktalarda taşkın meydana geldi.

Aras Nehri ve çevresinde su altında kalan bölgeler dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
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