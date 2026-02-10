Haberler

Iğdır'da 14 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

Iğdır'da 14 köy yolu kardan ulaşıma kapandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı. Yer yer 1 metreye ulaşan karla mücadele eden ekipler, yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

IĞDIR'da kar yağışı ve tipi nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yüksek noktalarda olan 14 köyün yolu, ulaşıma kapandı. Iğdır İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yer yer 1 metreye ulaşan karla mücadele ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı

Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek telefonu

MYK'ya ara verdi, Türkiye'nin konuştuğu belediye başkanını aradı
İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Ahmet Türk, verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu

Verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu
İlk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı

Neredeyse 200 bine yakın! Yaptığıyla erkeği bıktıran kadın tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek telefonu

MYK'ya ara verdi, Türkiye'nin konuştuğu belediye başkanını aradı
Karar doğru mu? Ünlü yorumcular Fenerbahçe'nin penaltısında hemfikir oldu

Ünlü yorumcular bu pozisyonda hemfikir oldu
Daha önce böylesi görülmedi! Fenerbahçe tarihinde dün akşam bir ilk yaşandı

Fener tarihine adını altın harflerle yazdıran maç