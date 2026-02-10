Haberler

Iğdır'da 14 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Iğdır'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalara devam ediyor.

Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yüksek noktalarda olan 14 köyün yolu, ulaşıma kapandı. Iğdır İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yer yer 1 metreye ulaşan karla mücadele ediyor.

Haber: Özkan AYDIN/IĞDIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
