Iğdır'da yolu kapanan köydeki yaralının yardımına karla mücadele ekipleri yetişti
Iğdır'da, kar temizlemek için merdivenden düşen Hasan Kızılay, yolu kapanan köydeki ekiplerin müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı. Yoğun kar yağısı nedeniyle ambulans köye ulaşamadı.
Iğdır'da yolu kapanan köyde kar temizlemek için çıktığı merdivenden düşerek yaralanan kişi, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Merkeze bağlı Karaçomak köyünde yaşayan Hasan Kızılay, evinin çatısında biriken karı temizlemek için çıktığı merdivenden düşerek yaralandı.
Çevredekilerin yardım talebi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan köye ulaşamadı.
Durumun Iğdır İl Özel İdaresine bildirilmesinin ardından bölgeye sevk edilen karla mücadele ekipleri yolu açarak ambulansın köye ulaşmasını sağladı.
Ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kızılay, tedavi altına alındı.