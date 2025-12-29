Haberler

Iğdır'da yolu kapanan köydeki yaralının yardımına karla mücadele ekipleri yetişti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da, kar temizlemek için merdivenden düşen Hasan Kızılay, yolu kapanan köydeki ekiplerin müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı. Yoğun kar yağısı nedeniyle ambulans köye ulaşamadı.

Iğdır'da yolu kapanan köyde kar temizlemek için çıktığı merdivenden düşerek yaralanan kişi, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Merkeze bağlı Karaçomak köyünde yaşayan Hasan Kızılay, evinin çatısında biriken karı temizlemek için çıktığı merdivenden düşerek yaralandı.

Çevredekilerin yardım talebi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan köye ulaşamadı.

Durumun Iğdır İl Özel İdaresine bildirilmesinin ardından bölgeye sevk edilen karla mücadele ekipleri yolu açarak ambulansın köye ulaşmasını sağladı.

Ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kızılay, tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
Trump ve Zelenski, Mar-a-Lago'da bir araya geldi

Dünyanın gözü kulağı burada, Mar-a-Lago'da kritik buluşma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'a cevap

Beklenen oldu! Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'un teklifine cevap
Kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti, yol o araçlara kapatıldı

Kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti, yol o araçlara kapatıldı
Osimhen'in performansı dünya basınında

Tüm dünya dün gece yaptıklarını konuşuyor
Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi

Özel'in iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'a cevap

Beklenen oldu! Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'un teklifine cevap
Edinson Cavani futbolculuk kariyerini noktaladı

Bir devrin sonu! Futbolu bıraktı
Ülke donarken o kentimiz yazı yaşadı

Ülke donarken o kentimiz yazı yaşadı