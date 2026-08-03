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Iğdır'da köy kahvesine yarasa girdi

Iğdır'da köy kahvesine yarasa girdi
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Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bir köy kahvehanesine giren yarasa, kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşlar cep telefonuyla fotoğraf çekerken, yarasa zarar görmeden yakalanıp doğal yaşam alanına bırakıldı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, köy kahvehanesine giren yarasa kısa süreliği paniğin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Üçkaya köyünde akşam saatlerinde kahvehanede oturan vatandaşlar, içeri aniden giren kanatlı bir hayvanı önce kuş sandı. Hayvanın masaya konmasının ardından bunun yarasa olduğunu anlayan vatandaşlar, şaşkınlık yaşadı.

Bir süre yarasayı izleyen köylüler cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

Köy sakinlerinden Gaffar Kıtay, ilk kez bir yarasayı bu kadar yakından gördüğünü belirterek, "Akşam kahvede oturuyorduk, o sırada içeri kanatlı bir şey girdi. Sonra masaya kondu. Bir baktık ki yarasa. İlk defa yakından yarasa gördüm. Arkadaşlar da toplandı, onlar da ilk kez bu kadar yakından gördüler. Daha önce sadece filmlerde görüyorduk. Daha sonra yarasaya zarar vermeden güvenli bir şekilde yakaladık ve doğal yaşam alanına bıraktık. Yarasa da uçarak uzaklaştı." dedi.

Kaynak: AA
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