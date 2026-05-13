Haberler

Kaçan mandanın boynuz darbeleriyle yaralandı

Kaçan mandanın boynuz darbeleriyle yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da sahibinin elinden kaçan bir manda, kaldırımda yürüyen bir vatandaşa saldırdı. Yaralanan kişiye çevredekiler yardım etti ve manda uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek alındı.

IĞDIR'da sahibinin elinden kaçan manda, kaldırımda yürüyen kişiye saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, boynuz darbeleriyle yaralanan kişiyi, çevredekiler kurtardı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Sahibinin elinden kaçan bir manda, çarşı merkezine doğru koşmaya başladı. Halfeli Caddesi'nde ilerleyen manda, daha sonra kaldırımda yürüyen bir vatandaşa saldırdı. Mandanın boynuz darbeleriyle yere yığılan kişinin yardımına çevredekiler koştu. Kaldırımda koşturmaya devam eden manda gözden kayboldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan Adil Aşırım Çarşısı önünde, iki aracın arasına sıkıştırılan mandanın uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek götürüldüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hantavirüsten sonra şimdi de Norovirüs! 1700’den fazla kişi karantinaya alındı

Hantavirüsten sonra yeni salgın! 1700’den fazla kişi karantinada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar

Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bomba bir iddia daha

Jesus’tan son saniye gol yiyen kaleciye olay tepki

Jesus, şampiyonluğu erteleyen kaleciyi affetmedi
Mayıs ayının ortasında kış manzarası! Kar kalınlığı tam 7 metre

Mayıs ayının ortasında kış manzarası! Kar kalınlığı tam 7 metre
Aşiretler 'yasak' dedi, kadınlar yasağı tanımadı

Aşiretler "yasak" dedi, kadınlar yasağı tanımadı
'Dini tören istemiyorum' diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı

"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
Galatasaray'a Mourinho piyangosu! Çuval çuval para kazandıracak

Galatasaray'a Mourinho piyangosu! Çuval çuval para kazandıracak
Müsavat Dervişoğlu'ndan Erdoğan'la görüştüğü iddiasına yanıt

Görüştükleri konuşuluyordu! Bomba iddiaya ilk ağızdan yanıt geldi