Iğdır'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

Iğdır'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nisan ayında gerçekleştirilen 22 operasyonda, 4 bin 799 paket kaçak sigara, 43 elektronik sigara ve kartuş, 4 bin 51 litre kaçak akaryakıt, 47 şişe kaçak alkollü içecek, 11 cep telefonu, 33 bin 875 kilogram kaçak gıda ve 219 ilaç ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sürdürdüğü operasyonda 165 gram sentetik uyuşturucu ve 70 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti ve kaçak malzemeleri temin edip sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.