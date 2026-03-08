Haberler

Iğdır'da görev yapan kadın jandarmalar, 8 Mart'ı işlerinin başında kutladı

Güncelleme:
Iğdır'da görevli kadın jandarmalar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü görevlerinin başında kutlayarak, meslekleriyle ilgili mesajlar paylaştı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan paylaşımda, farklı birimlerde görev yapan kadın personellerin ifadeleri yer aldı.

Kentte görev yapan personeller, paylaşımda meslekleriyle ilgili çeşitli mesajlar paylaştı.

Kadın jandarmalar, paylaşımın sonunda "Biz sadece görev yapmıyoruz, hayatlara da dokunuyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" mesajı verdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

