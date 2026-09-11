Iğdır'da gasp ve kasten yaralama suçlarından aranan 5 şüpheli yakalandı
Iğdır'da gasp ve kasten yaralama suçlarına karıştıkları belirlenen 5 şüpheli yakalandı.
Iğdır'da gasp ve kasten yaralama suçlarına karıştıkları belirlenen 5 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir süre önce Iğdır'da 1 kişiye saldıran ve yaralayan 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden ve Batman'dan gelen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yağma, kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarını işledikleri gerekçesiyle yakalanan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA