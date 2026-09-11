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Iğdır'da gasp ve kasten yaralama suçlarından aranan 5 şüpheli yakalandı

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Iğdır'da gasp ve kasten yaralama suçlarına karıştıkları belirlenen 5 şüpheli yakalandı.

Iğdır'da gasp ve kasten yaralama suçlarına karıştıkları belirlenen 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir süre önce Iğdır'da 1 kişiye saldıran ve yaralayan 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden ve Batman'dan gelen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yağma, kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarını işledikleri gerekçesiyle yakalanan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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