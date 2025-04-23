Iğdır'da Erkek Öğrenci Yurdunu Su Bastı

Iğdır'da erkek öğrencilerin yurdunu su bastı

IĞDIR - Iğdır'da üniversite öğrencilerin kaldığı yurdu su bastı, öğrenciler duruma tepki gösterdi.

Iğdır'da 3 gündür etkili olan yağışlar sonrası Iğdır Üniversitesi öğrencilerin kaldığı Selmanı Farisi Erkek Öğrenci Yurdunu su bastı. Yurdun A bloğunun son katından aşağı akan sular öğrencileri mağdur etti. Su baskını sonucu öğrenciler odalarına giden suyu temizlemeye çalıştı.