Iğdır'da Erkek Öğrenci Yurdunu Su Bastı
Iğdır'da üniversite öğrencilerin kaldığı Selmanı Farisi Erkek Öğrenci Yurdunu, 3 gündür süren yağışlar sonrası su bastı. Öğrenciler, odalarına giden suyu temizlemeye çalışarak duruma tepki gösterdi.
Iğdır'da erkek öğrencilerin yurdunu su bastı
IĞDIR - Iğdır'da üniversite öğrencilerin kaldığı yurdu su bastı, öğrenciler duruma tepki gösterdi.
Iğdır'da 3 gündür etkili olan yağışlar sonrası Iğdır Üniversitesi öğrencilerin kaldığı Selmanı Farisi Erkek Öğrenci Yurdunu su bastı. Yurdun A bloğunun son katından aşağı akan sular öğrencileri mağdur etti. Su baskını sonucu öğrenciler odalarına giden suyu temizlemeye çalıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - Güncel