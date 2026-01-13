Haberler

Iğdır'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

Iğdır'da yapılan operasyonda, yasa dışı yollarla yurda giren 5 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen düzensiz göçmenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Operasyon kapsamında kent merkezinde durdurulan bir araçta arama yapan ekipler, 2'si kadın 5 düzensiz göçmen ile araç sürücüsü F.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.G. göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklanırken 5 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
