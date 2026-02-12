Haberler

Iğdır'da dron destekli operasyon

Iğdır'da dron destekli operasyon
Güncelleme:
Iğdır'da polisin düzenlediği dron destekli operasyonda bir aracın içinde AK-47 Kalaşnikof silahı ve mermiler bulundu. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

IĞDIR'da, polisin bir araca düzenlediği dron destekli operasyonda AK-47 Kalaşnikof silah ile mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, E.V.'de AK-47 uzun namlulu silah bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Ekipler, şüphelinin kullandığı aracı dronla takip edip, Melekli beldesi Atatürk Caddesi'nde durdurdu. Arama yapılan araçta 1 adet AK-47 Kalaşnikof uzun namlulu silah, 6 adet AK-47 Kalaşnikof şarjörü ve 299 adet 7x62 mm çapında mermi ile evinde ise 64 adet 7x62 mm çapında mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
