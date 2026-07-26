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Iğdır’da çocuklar hortumdan akan suyla oynayıp serinledi

Iğdır’da çocuklar hortumdan akan suyla oynayıp serinledi
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HAVA sıcaklığının 40 dereceye kadar yükseldiği Iğdır’da çocuklar, parkta hortumla suyla oynayarak serinlemeye çalıştı.

HAVA sıcaklığının 40 dereceye kadar yükseldiği Iğdır'da çocuklar, parkta hortumla suyla oynayarak serinlemeye çalıştı. Çocukların suyla oyunu, güvenlik kamerasına yansıdı.

Iğdır 14 Kasım Mahallesi 730'uncu Sokak'taki parka gelen çocuklar, parkın sulandığı hortumu alıp oyun oynamaya başladı. Güneşin altında hortumdan çıkan suyla oynayıp, birbirlerini de ıslatan çocukların eğlencesi, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Hortumdan akan suyla oynayan çocuklar, sıcak havada bu sayede serinlemeye çalıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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