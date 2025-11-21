Iğdır'da bıçaklı kavga; lise öğrencisi yaralandı

IĞDIR'da çıkan bıçaklı kavgada lise öğrencisi Y.R. yaralandı.

Olay, 19 Kasım'da 14 Kasım Mahallesi'ndeki Şehit Emin Güner Anadolu İmam Hatip Lisesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre; okul öğrencileri Y.R. ile İ.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından İ.K., ağabeylerini çağırdı. Bu kez çıkan tartışmada İ.K.'nin ağabeyi M.K. (18), lise öğrencisi Y.R.'yi bıçakla iki yerinden yaraladı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrencinin bilincinin açık olduğu belirtildi. Polis, kaçan M.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.