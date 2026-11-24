Iğdır'da bıçakla bir kişiyi yaralayan 10 suç kaydı bulunan zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Iğdır'da bıçakla bir kişiyi yaralayan ve 10 farklı suçtan kaydı bulunan zanlı, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Olayda kullandığı bıçakla yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Iğdır'da 10 farklı suçtan kaydı bulunan ve bir kişiyi bıçakla yaralayan zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Topçular Mahallesi'ndeki bir evde yaşanan bıçakla yaralama olayını, 10 farklı suçtan kaydı bulunan M.K'nin yaptığını belirledi.
Zanlının yakalanması için çalışma başlatan polis, düzenlediği operasyonla M.K'yi, olayda kullandığı bıçakla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA