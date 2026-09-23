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Iğdır'da 'Benim Şehrim Benim Evim' projesine öğretmenler temizlik desteği verdi

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Iğdır'da Valilik tarafından yürütülen 'Benim Şehrim Benim Evim' projesine Eğitim-Bir-Sen üyesi öğretmenler de destek verdi. Kent merkezindeki cadde ve sokaklarda çöp toplayan eğitimcilere Vali Mustafa Fırat Taşolar ile Şube Başkanı Erkan Çiğdem de eşlik etti.

Iğdır'da hayata geçirilen "Benim Şehrim Benim Evim" projesine eğitimciler de destek vererek sokaklarda temizlik yaptı.

Valilik tarafından yürütülen projeye, Eğitim-Bir-Sen üyesi öğretmenler de destek verdi.

Kent merkezindeki cadde ve sokaklara çıkan öğretmenler, etraftaki çöpleri topladı.

Vali Mustafa Fırat Taşolar ile Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Erkan Çiğdem de eğitimcilere eşlik edip temizlik yaptı.

Kaynak: AA
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