Azerbaycan Dini Kurumlar Komitesi Iğdır'da iftar programı düzenledi

Güncelleme:
Azerbaycan Cumhuriyeti Dini Kurumlarla İş Üzere Devlet Komitesi tarafından Iğdır'da düzenlenen iftar programına iki ülkenin temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Programda birlikte duruş vurgulandı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Dini Kurumlarla İş Üzere Devlet Komitesince, Iğdır'da iftar programı düzenlendi.

Iğdır Valiliği ve Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu işbirliğiyle kentteki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına iki ülkenin temsilcileri, bazı il protokolü ile öğrenciler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program dualarla devam etti.

Azerbaycan Cumhuriyeti Dini Kurumlarla İş Üzere Devlet Komitesi Başkanı Ramin Mammadov, programın düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Mammadov, konuşmasına şöyle sürdürdü:

"Bugünlerde bölgemizdeki durum malum. Ama çok şükür iki cumhuriyetimiz dimdik, başı sağ, dik durmakta. Tabii ki bu duruşu ulu önderlerimizin bize miras bıraktıkları o felsefeye borçluyuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir', ulu önder Haydar Aliyev 'bir millet iki devlet' diye buyurdu. Tabii ki bu felsefeyi, bu düşünceyi bugünkü güçlü iktidara, güçlü devlete çeviren iki milletimize borçluyuz. Daima, birlikte, omuz omuza olalım. Sevinciniz sevincimiz, kederiniz kederimiz olsun. Allah orucumuzu kabul etsin."

Programa Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
