Iğdır'da Avukatlara Yönelik Rüşvet Soruşturması: Bir Tutuklama, Bir Ev Hapsi

IĞDIR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen adliyede rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir avukat tutuklanırken, bir avukata ise ev hapsi verildi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2025 yılı Mayıs ayında adliyede rüşvet, irtikap ve zimmet suçlarının soruşturulmasına yönelik gerçekleştirilen soruşturma kapsamında; aranması çıkan şüphelilerle irtibat kurdukları, adli dosyaları işlemsiz bırakarak zamanaşımı uygulatmaya çalıştıkları, infaz dosyaları üzerinde oynama yaparak haksız menfaat temin ettikleri tespit edilen, mahkeme kalemlerinde yazı işleri müdürü olarak görev yapan T.Ç. ve Ü.Y. isimli şüpheliler 24 Mayıs 2025 günü yakalanarak gözaltına alınmış, 28 Mayıs 2025 günü ise tutuklandı.

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından elde edilen sesli ve görüntülü tespitler kapsamında, Iğdır Barosu'na kayıtlı bazı avukatların da şüphelilerle eylem birlikteliği içinde olabileceği değerlendirilince, soruşturma genişletildi. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde ve Adalet Bakanlığı'nın izniyle yürütülen rüşvet, irtikap ve yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama suçlarına ilişkin soruşturma çerçevesinde, avukat G.A. ve R.Ş. bugün düzenlenen eşzamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere mahkeme kararıyla el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Iğdır Barosu avukatlarından G.A. ile R.Ş. adliyeye çıkarıldı. Avukatlardan G.A. irtikap suçundan tutuklanırken, R.Ş. hakkında ise konutu terk etmeme tedbiri (ev hapsi) uygulanmasına karar verildi.