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Iğdır'da 720 gram doğan bebek, ambulans helikopterle Erzurum'a sevk edildi.

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Iğdır'da 24 haftalık ve 720 gram doğan bebekte solunum sıkıntısı çıkınca ambulans helikopterle Erzurum'a sevk edilmesine karar verildi. Kuvöze konulan bebek, Erzurum İl Hava Ambulans Merkezi'ne getirilip Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Iğdır'da 720 gram doğan ve solunum sıkıntısı çeken bebek, ambulans helikopterle Erzurum'a sevk edildi.

Iğdır Dr. Nevruz Eren Devlet Hastanesinde 24 haftalık, 720 gram doğan bebeğin solunum sıkıntısı çekmesi üzerine ambulans helikopterle Erzurum'a sevkine karar verildi.

Bunun üzerine kuvöze konulan kız bebek, Erzurum'dan yönlendirilen ambulans helikoptere alınarak Erzurum İl Hava Ambulans Merkezi'ne getirildi.

Sağlık ekiplerince ambulansa nakledilen bebek, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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