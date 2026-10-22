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Iğdır'da 2 motosiklet hırsızlığına karışan çocuk yaştaki 4 zanlı tutuklandı

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Iğdır'da 20 Ekim'de iki ayrı yerden 2 motosikletin çalınması üzerine başlatılan çalışmada çocuk yaştaki 4 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar hakimlikçe tutuklanırken, motosikletler sahiplerine teslim edildi.

Iğdır'da iki ayrı yerden motosiklet çalan çocuk yaştaki 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 20 Ekim'de farklı yerlerden 2 motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ve saha çalışması yapan ekipler, hırsızlık olayına karışan çocuk yaştaki M.C.M, M.C.A, Ö.D. ve C.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA
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