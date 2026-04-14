Iğdır'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 21 gözaltı

IĞDIR'da 2 aile arasında çıkan, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin 21 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 11 Nisan'da akşam saatlerinde merkeze bağlı Karakuyu köyünde meydana geldi. İki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, kimin ateşlediği bilinmeyen silahla 8 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Temel ve Mehmet Temel, kurtarılamadı. Diğer yaralıların hastanede tedavisi sürerken, jandarma köyde ikinci bir olayın yaşanmaması için tedbir aldı. Başlatılan soruşturma kapsamında 'Kasten öldürme' suçlamasıyla 21 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemleri sürerken, Ahmet ve Mehmet Temel'in, Karakuyu köyünde toprağa verildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı