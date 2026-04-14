Iğdır'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 21 gözaltı

IĞDIR'da 2 aile arasında çıkan, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin 21 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 11 Nisan'da akşam saatlerinde merkeze bağlı Karakuyu köyünde meydana geldi. İki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, kimin ateşlediği bilinmeyen silahla 8 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Temel ve Mehmet Temel, kurtarılamadı. Diğer yaralıların hastanede tedavisi sürerken, jandarma köyde ikinci bir olayın yaşanmaması için tedbir aldı. Başlatılan soruşturma kapsamında 'Kasten öldürme' suçlamasıyla 21 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemleri sürerken, Ahmet ve Mehmet Temel'in, Karakuyu köyünde toprağa verildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası

Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
Şanlıurfa'da liseye silahlı baskın! 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti

Liseye silahlı baskın! Çok sayıda yaralı var, saldırgan intihar etti
Sadettin Saran çıldırdı: Takımı paraya boğacak

Aldığı karar öyle böyle değil! Herkesin ağzı açık kaldı

İsrail okul yollarını kapattı, küçük çocuk gözyaşlarına boğuldu

Boğaz düğümleyen görüntü
Didem Ceran’dan Atilla Taş’a tepki: Dalga geçiyor ama izleyemiyorum

Atilla Taş’a tepki: Dalga geçiyor ama izleyemiyorum
6 Milyon Dolarlık Şok İddia! Sophie Rain: Charlie Kirk ölmeden önce gönderdi

Bu kez ölen birini ifşaladı
Sadettin Saran çıldırdı: Takımı paraya boğacak

Aldığı karar öyle böyle değil! Herkesin ağzı açık kaldı

Cem Yılmaz’ın ABD vize başvurusu reddedildi iddiası

Cem Yılmaz’a ABD vizesi şoku
Dünyasını aydınlatan eş, 5 çocuklu adama kaçtı! Canlı yayında “Dönmem” dedi

Dünyasını aydınlatan eş başkasına kaçtı! Canlı yayında yüzleştiler