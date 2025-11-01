Iğdır'da 140 Gram Sentetik Uyuşturucu ile Yakalanan Zanlı Tutuklandı
Iğdır'da yapılan narkotik operasyonunda vücudunda 140 gram sentetik uyuşturucu taşırken yakalanan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı. Olay, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleşti.
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durumundan şüphelenilen yabancı uyruklu şüpheliyi, üst aramasının ardından Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Burada yapılan radyolojik görüntüleme sonucunda şüphelinin vücudunda 140 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.