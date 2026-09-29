Iğdır'da 11 yıl 3 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari JASAT tarafından yakalandı

Iğdır'da 11 yıl 3 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari JASAT tarafından yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır'da nitelikli hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 11 yıl 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı. Yakalanan firari, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Iğdır'da hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi, "nitelikli hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 11 yıl 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerce bir adrese düzenlenen operasyonda yakalanan M.D, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA