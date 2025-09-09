Iğdır'da 10 yıl önce PKK'nın saldırısında şehit olan 13 polis anıldı

Iğdır'da 8 Eylül 2015'te Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan midibüs ile koruma görevi yapan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu şehit düşen 13 polis anıldı.

Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyü yakınlarında PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu şehit düşen polisler için Ulucami ve Hacı Hacer camilerinde mevlit programı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehitler hayrına ikram verilen programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, dualar edildi.

Anma programı, patlamanın yaşandığı yerde yapılan Dilucu Şehitleri Anıtı'nda devam etti.

Iğdır Valisi Ercan Turan, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, protokol üyeleri, polisler, askerler ve vatandaşların katılımıyla yapılan programda şehitlerin isimleri okundu.

Vali Ercan Turan, burada yaptığı konuşmada, "Bu Aras Nehri ile Ağrı Dağı'nın arası binlerce yıldır birçok trajediye, birçok drama şahitlik etmiştir. Bundan 150 yıl önce hemen yanımızdaki ülke (Ermenistan) dedelerimizi katletmiştir. Revan dediğimiz hanlıktan birçok Müslüman bu topraklara göçüp kurtulmuş, birçoğu şehit olmuştur. Bu topraklar daha nice acılar yaşamış ama bundan 10 yıl önce yaşanan acı hala tazeliğini koruyor." dedi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Turan, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız bize, bu aziz millete büyük bir misyon yükledi, mazlum milletlere umut olmaya devam ediyoruz ve önümüzdeki yüz yılı bizim yüzyılımız olarak ilan etti. Bu yüzyıla inşallah 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle, barışla, güzellikle, güçle, kardeşlikle girelim dedi. Bu vizyonla girerken geçen Ahlat'ta çok güzel bir mesaj verdi, 'kılıç kından çıkarsa ne kelam ne kalem fayda eder' dedi. Herkesin aklını başına devşirmesi gereken bir dönemdeyiz. Bizim milletimiz ferasetlidir, basiretlidir, kalp gözü açıktır."

İsrail'in Filistin'e yönelik sürdürdüğü katliamlara da değinen Turan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünyada atalarımızın çekildiği yerlerde Filistin'de, Kafkaslarda, Balkanlarda, Orta Doğu'da huzur olmuyor. Çünkü benim atalarımdan yoksun bir dünya düzeni var. Bu düzene adalet lazım, mazlum milletler hala giden şanlı Akıncı'yı bekliyor. Gazze'de çocuklarımız, canlarımız katlediliyor. Dünyada vicdan kalmamış ama bu vicdanı temsil eden bu yüce millet var. Mensubu olmaktan ne kadar gururlansak azdır. Rabbim burada andığımız 13 şehidimize karşı bizleri mahcup etmesin."