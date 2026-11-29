Kadınların Güçlendirilmesi Girişimi Derneği (IFWE), Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla "Kadına Yönelik Şiddeti Sona Erdirmek İçin Kürek Çekiyoruz" etkinliği düzenledi.

Gölbaşı'ndaki Mogan Park içinde yer alan Atılım Kürek Akademisi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) gibi uluslararası kuruluşların yanı sıra büyükelçiliklerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Programın açılışında konuşan IFWE Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Fulya Pınar Özcan, kadınların şiddetten ve korkudan uzak, eşit, özgür, güvenli bir yaşam sürmesinin bir ayrıcalık değil, bir hak olduğunu ifade etti.

Özcan, derneğin, kadınların güçlendirilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

İngilizcesi "Initiative for Women's Empowerment" olan dernek isminin kısaltmasının "IFWE", kısaltmadaki bu ifadenin Türkçe karşılığının da "Eğer biz" olduğuna işaret eden Özcan, "Eğer biz bir araya gelirsek, eğer biz birlikte sorumluluk alırsak, eğer biz birlikte harekete geçersek değişimi yaratabiliriz" diyerek bu ismi tercih ettiklerini söyledi.

Kararlılıklarını dayanışmanın güçlü bir sembolü olan kürek sporuyla ifade etmek istediklerini aktaran Özcan, "Bir teknenin ilerleyebilmesi için bireysel güç tek başına yeterli değildir, birbirimize güvenmemiz, aynı ritmi yakalamamız ve ortak bir hedefe doğru birlikte hareket etmemiz gerekir. Kadına yönelik şiddetle mücadele de tam olarak böyle bir ortak iradeyi gerektiriyor. Çünkü bir araya geldiğimizde yalnızca daha güçlü olmuyoruz, aynı zamanda değişim yaratabilecek bir güce dönüşüyoruz." diye konuştu.

UNFPA Türkiye Temsilcisi, Azerbaycan ve Gürcistan Ülke Direktörü Meryem Kaan ise derneğin adına dikkati çekerek, "Eğer biz birlikte olursak her şeyi başarabiliriz" diyerek bu anlayışa inandıklarını belirtti.

Kaan, kadına yönelik şiddete karşı sessiz kalmamak gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA