İfadeye çağrılan Sadettin Saran'ı taşıyan uçak Türkiye'ye indi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere birçok ünlü isme yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran şüpheli sıfatıyla adliyeye ifadeye çağrıldı. Saran'ın evinde arama yapıldığı belirtildi.

SADETTİN SARAN'A YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Saadettin Saran'a yöneltilen suçlamaların uyuşturucu madde temin etmek ve uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak olduğu öğrenildi. Ayrıca CNN Türk muhabiri Merve Tokaz canlı yayında yer verdiği iddiada, Saran'ın "uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinden de suçlandığını söyledi.

SADETTİN SARAN TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Saran'ın, Fenerbahçe'nin basketbol takımı ile İtalya'da olduğu öğrenilirken; ifadeye çağrılmasının ardından Saran'ı taşıyan uçak, havalimanına indi. Saran'ı Fenerbahçe taraftarları karşıladı.

SARAN'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

İfadeye çağrılmasının ardından Saran'ın avukatı yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Başkanımız Sn. Sadettin Saran hakkında basına yansıyan haberler dolayısıyla kendisinin talebi üzerine tarafımca aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.

Başkanımız Sayın Sadettin Saran, dün akşam oynanan Olimpia Milano – Fenerbahçe Beko karşılaşması ve birtakım transfer görüşmelerini yapmak üzere, yurt dışında gitmiş bulunmaktadır.

Kamuoyuna yansıyan adli süreçle ilgili olarak kendisi bilgilendirilmiştir. Haberdar olmasının ardından ülkemize dönüş sürecini başlatmış olup temin edilecek ilk uçuşla Türkiye'ye giriş yapacaktır. Konu ile ilgili gerekli bilgilendirmeler tarafımca yapılmaya devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."