Haberler

İfadeye çağrılan Sadettin Saran'ı taşıyan uçak Türkiye'ye indi

İfadeye çağrılan Sadettin Saran'ı taşıyan uçak Türkiye'ye indi Haber Videosunu İzle
İfadeye çağrılan Sadettin Saran'ı taşıyan uçak Türkiye'ye indi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birçok ünlü ismin adının geçtiği uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ı İtalya'dan Türkiye'ye taşıyan uçak havalimanına indi.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ı uyuşturucu soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı.
  • Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar arasında uyuşturucu madde temin etmek, kullanılmasına imkan sağlamak ve uyuşturucu madde imalatı ile ticareti bulunuyor.
  • Sadettin Saran'ı taşıyan uçak, ifadeye çağrılmasının ardından Türkiye'ye indi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere birçok ünlü isme yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran şüpheli sıfatıyla adliyeye ifadeye çağrıldı. Saran'ın evinde arama yapıldığı belirtildi.

SADETTİN SARAN'A YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Saadettin Saran'a yöneltilen suçlamaların uyuşturucu madde temin etmek ve uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak olduğu öğrenildi. Ayrıca CNN Türk muhabiri Merve Tokaz canlı yayında yer verdiği iddiada, Saran'ın "uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinden de suçlandığını söyledi.

SADETTİN SARAN TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Saran'ın, Fenerbahçe'nin basketbol takımı ile İtalya'da olduğu öğrenilirken; ifadeye çağrılmasının ardından Saran'ı taşıyan uçak, havalimanına indi. Saran'ı Fenerbahçe taraftarları karşıladı.

SARAN'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

İfadeye çağrılmasının ardından Saran'ın avukatı yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Başkanımız Sn. Sadettin Saran hakkında basına yansıyan haberler dolayısıyla kendisinin talebi üzerine tarafımca aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.

Başkanımız Sayın Sadettin Saran, dün akşam oynanan Olimpia Milano – Fenerbahçe Beko karşılaşması ve birtakım transfer görüşmelerini yapmak üzere, yurt dışında gitmiş bulunmaktadır.

Kamuoyuna yansıyan adli süreçle ilgili olarak kendisi bilgilendirilmiştir. Haberdar olmasının ardından ülkemize dönüş sürecini başlatmış olup temin edilecek ilk uçuşla Türkiye'ye giriş yapacaktır. Konu ile ilgili gerekli bilgilendirmeler tarafımca yapılmaya devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Güncel
Akçıl'ın zehir zemberek açıklamasına Danla Bilic'ten yanıt geldi

Akçıl'ın zehir zemberek açıklamasına yanıt geldi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara Twitter'de hesap açtı, ilk tvitini attı

Hesap açıp ilk tvitini attı! Söylediği 4 lider arasında Erdoğan da var
Pitbull bir anda içeriye girdi! Cami cemaati nereye uğradığını şaşırdı

Cuma namazında resmen kendine kurban aradı
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSabır Taşı:

Bu olaylar Feto zamanı Balyoz, Ergenekon operasyonlarını anımsattı. Bu yaşananlar normal değil insanlar bastırılmaya sindirilmeye çalışılıyor gibi ..

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

Cokda seyime bizene ya.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSirac Arslan:

tiplerine bakıldığı Zaman kullandıkları belli, amaç ticaretini yapıp yapmadıkları,koyun gibi peşine gidenlere aciliyorum,dik dur eğilme nedir saçma sapan şeyler

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Oyuncu Debbie Rush'u yıkan ölüm! Oğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncuyu yıkan ölüm! Oğlu 31 yaşında hayatını kaybetti
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapıldı

Soruşturma Sadettin Saran'a da sıçradı! Evinde arama yapıldı
Manisa'da 4 milyon liralık bozuk kokoreç imha edildi

Halk sağlığı böyle hiçe sayıldı: Yakalanmasaydı piyasaya sürülecekti
Miss Turkey 2025 güzeli Sıla Saraydemir oldu

Miss Turkey 2025 güzeli belli oldu
Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk

Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Oyuncu Debbie Rush'u yıkan ölüm! Oğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncuyu yıkan ölüm! Oğlu 31 yaşında hayatını kaybetti
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapıldı

Soruşturma Sadettin Saran'a da sıçradı! Evinde arama yapıldı
Meral Akşener'den Leyla Zana'ya destek telefonu

Meral Akşener'den Leyla Zana'ya sürpriz telefon
Gözlerin çevrildiği Sadettin Saran'dan ilk açıklama

Yurt dışındaki Sadettin Saran'dan ilk açıklama
İzmit'e İHA düştü! Kamerası çalışır durumda, üzerinde kırmızı yıldız var

Ankara'nın ardından bir ilimizde daha İHA paniği! Kırsal alana düştü
Kokoreç tartışması yeniden alevlendi: Çakması orijinalini nasıl geçer?

Yunanlar kokorecimizi de çalmış! Buldukları isim evlere şenlik
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Uyuşturucu operasyonunda yeni detay: Ezgi Eyüboğlu bakın nerede gözaltına alındı

Gözaltına alınan oyuncu Ezgi Eyüboğlu bakın nerede yakalandı
title