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Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00'de adliyeye sevk edilecek

Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00'de adliyeye sevk edilecek
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Yolsuzluk ve terör soruşturmasında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarın saat 21.00'de adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk ve terör soruşturmasında gözaltına alındı. Emniyete götürülen İmamoğlu'nun ifade verme işlemleri devam ederken yeni gelişme yaşandı.

İMAMOĞLU YARIN ADLİYEYE SEVK EDİLİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada İmamoğlu'nun yarın adliyeye sevk edileceğini belirtti. Açıklamada, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü ve PKK/KCK terör örgütüne yardım soruşturmalarından gözaltında bulunan şüphelilerin yarın saat 21.00 gibi adliyemizde hazır edilmeleri planlanmaktadır." denildi.

İMAMOĞLU'NUN İFADESİ ALINIYOR

Öte yandan, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltında olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise emniyette ifadesinin alınmaya başlandığı öğrenildi.

İmamoğlu'nun ifadesinin tamamlanması sonrası, terör soruşturması ile ilgili de ifadesinin alınacağı bilgisine ulaşıldı.

İMAMOĞLU'NUN GÖZALTINA ALINDIĞI OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan soruşturma başlatıldı.

Gözaltı kararları üzerine harekete geçen emniyet güçlerince, aralarında Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 90 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel
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Yorumlar (54)

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

YALNIZ DEĞİLSİN EKREM İMAMOĞLU

Yorum Beğen215
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Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

Yahudinin Turkiyedeki gizli kolu CHP dir.

Yorum Beğen239
Yorum Beğenme193
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Haber YorumlarıObjektif Vatandaş:

Bu ülke bitmiştir, tükenmiştir. İmamoğlu masumdur, suçsuzdur. Bu yapılanlar meşru değildir. Bu yapılanlar adaletle, hukukla bağdaştırılamaz.

Yorum Beğen138
Yorum Beğenme248
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Haber Yorumları5g82znc92j:

Masak raporu banka hesapları Özel banka kasaları kule kule paralar Rüşvetler Tehtidler sonrası İNŞALLAH Adalet olacaktır

Yorum Beğen193
Yorum Beğenme73
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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

ülkenin geldi duruma bak dünyaya rezil olduk neyse sandık günü gelir galiba devama bakarız

Yorum Beğen89
Yorum Beğenme119
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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

terör soruşturması imiş yav dürüst olsun dürüst ölüm var ölüm Nemruta kalmadı dünya ölüm var

Yorum Beğen70
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Haber YorumlarıCHP Savar:

oradan da haşırttı bord hapis

Yorum Beğen90
Yorum Beğenme55
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Haber Yorumlarıahmet turgut:

Allah kimseyi hırsızı uğursuzu koruyacak masum görecek kadar gözünü kör etmesin. Kim olursa olsun bu ülkenin doğmamış bebeklerin hakkını yiyenin gözü kör olsun

Yorum Beğen107
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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

bir yorumcu yazmış yahudiden bahsetmiş yanlış adres desin yanlış ))))

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme46
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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Kayyum falan atanmayacak, atanacak olsa metro hattını ulaştırma bakanlığına devretmezlerdi..

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme14
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