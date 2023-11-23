IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nda Narcissus Koleksiyonu Sergilendi

İZFAŞ tarafından EGSD ortaklığında düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nda Enes Yolcu'nun Narcissus koleksiyonu performans defilesiyle sergilendi. Defile büyük beğeni topladı.

İZFAŞ tarafından Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) ortaklığında düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı kapsamında performans defilesinde "Narcissus" isimli koleksiyon sergilendi.

Geçtiğimiz yıl Gelinlik Tasarım Yarışması'nda birinci olan Enes Yolcu'nun 24 parçadan oluşan "Narcissus" isimli koleksiyonu sergilediği defile beğenildi.

Tasarımcı Enes Yolcu, yaptığı konuşmada, geçtiğimiz yıl yarışmada birinci olduğu fuarda bu kez podyumları süsleyen bir tasarımcı olarak bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu da genç tasarımcının defilesine ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fuar, 24 Kasım'da sona erecek.